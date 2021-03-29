Нетрезвый водитель в Хакасии собрал в кучу три автомобиля

Пьяный водитель в Черногорске влетел на машине в парковочный карман и протаранил три автомобиля, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В воскресенье в Черногорске на улице Юбилейная, 3 произошло ДТП. Его совершил мужчина, управлявший автомобилем Toyota Camry. В условиях гололедицы иномарка влетела в парковочный карман, где столкнулась с автомобилем LADA Priora с легковым прицепом.

От удара прицеп отсоединился и протаранил Honda Accord. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.



Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат — 1,72 миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.



