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Нетрезвый водитель в Хакасии собрал в кучу три автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Хакасии

Пьяный водитель в Черногорске влетел на машине в парковочный карман и протаранил три автомобиля, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В воскресенье в Черногорске на улице Юбилейная, 3 произошло ДТП. Его совершил мужчина, управлявший автомобилем Toyota Camry. В условиях гололедицы иномарка влетела в парковочный карман, где столкнулась с автомобилем LADA Priora с легковым прицепом. 

От удара прицеп отсоединился и протаранил Honda Accord. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения. Результат — 1,72 миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. 

В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей. По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.

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Хакасия #ЧП #ДТП
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great_america

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TehN1k

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