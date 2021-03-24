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Авторский курс по физике появился в «Лицее»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Авторский курс по физике по программе 7-9 классов появился на онлайн-платформе «Лицей». Составители программы — преподаватели МГУ и МФТИ.

Курс состоит из 60 видеоуроков. Это изучение теории через решение практических задач, краткие и емкие конспекты и наборы тестовых заданий. Ученики смогут разобраться с изучением материи, ее строением и движением, с фундаментальными законами природы.

Слушатели могут освоить основные темы школьной программы физики 7-9 классов и подготовиться к сдаче контрольных работ, ОГЭ и ЕГЭ. Старшеклассники смогут повторить материал, усвоить сложные темы и закрыть пробелы в знаниях.

Составили программу курса — Александр Кочегаров, преподаватель физики и математики, постоянный приглашенный преподаватель Олимпиадой школы МФТИ, а также Владимир Никитин. Это физик-теоретик, кандидат физико-математических наук, преподаватель МГУ.

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