Солнечную энергию переработали в жидкое топливо

Китайские разработчики представили установку по получению жидкого метанола из электричества с солнечных ферм. Работы над созданием такого устройства велись 20 лет.

С помощью электричества из фотоэлементов удалось синтезировать жидкий продукт с содержанием метанола на уровне 99,5%, передает телеканал CCTV. В промышленном масштабе одна установка может производить 1500 тонн метанола в год.

Метанол получается в процессе синтеза из оксида углерода и водорода на катализаторе, отмечается в сообщении. Водород для этого вырабатывают в процессе электролиза воды, для чего требуется энергия от солнечного света.

Разработчики указывают, что использование метанола в качестве топлива вместо угля поможет снизить выбросы частиц загрязнения в Китае на 80% и более, оксидов азота — на 90%. Кроме этого, в процессе производства поглощается потенциально вредный CO2.