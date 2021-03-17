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Солнечную энергию переработали в жидкое топливо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Китайские разработчики представили установку по получению жидкого метанола из электричества с солнечных ферм. Работы над созданием такого устройства велись 20 лет.

С помощью электричества из фотоэлементов удалось синтезировать жидкий продукт с содержанием метанола на уровне 99,5%, передает телеканал CCTV. В промышленном масштабе одна установка может производить 1500 тонн метанола в год.

Метанол получается в процессе синтеза из оксида углерода и водорода на катализаторе, отмечается в сообщении. Водород для этого вырабатывают в процессе электролиза воды, для чего требуется энергия от солнечного света.

Разработчики указывают, что использование метанола в качестве топлива вместо угля поможет снизить выбросы частиц загрязнения в Китае на 80% и более, оксидов азота — на 90%. Кроме этого, в процессе производства поглощается потенциально вредный CO2.

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urbasik

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