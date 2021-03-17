S7 Airlines откроет прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик

S7 Airlines приступает к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Геленджик с 27 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Рейсы будут выполняться с 27 апреля на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo до пяти раз в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Рейс S7 5147 вылетает из Новосибирска в 09.25 и прибывает в Геленджик в 10.25. Обратный рейс S7 5148 вылетает из Геленджика в 11.20 и прилетает в Толмачево в 20.00. Для каждого аэропорта указано местное время. Стоимость билетов в одну сторону от 7 тысяч рублей в зависимости от даты.

Геленджик — новое направление маршрутной сети аэропорта Толмачево, обладающее большим потенциалом для семейного отдыха на Черном море и высокой востребованностью у пассажиров Сибири.