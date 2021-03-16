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Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Оппозиционер Алексей Навальный отказался участвовать по видеосвязи в заседании военного суда по жалобе на отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к его отравлению.

«От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю"»,— процитировал сообщение политика судья Андрей Толкаченко, передает ТАСС.

235-го гарнизонный военный суд 16 марта начал рассматривать жалобу защиты Навального, его интересы представляет юрист Вячеслав Гимади. По словам адвоката, следствие должно возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых отравителей.

Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу защиты на отказ следователя Главного военного следственного управления СКР провести процессуальную проверку по ситуации с предполагаемым отравлением. Решение по жалобе суд объявит 22 марта.

«В удовлетворении жалобы должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка»,— уточнил следователь.

Согласно расследованию Bellingcat, Навальный был якобы отравлен сотрудниками ФСБ. Политик опубликовал запись своего телефонного разговора с собеседником, которого он называет своим предполагаемым отравителем. ФСБ считает расследование провокацией, направленной на дискредитацию службы.

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