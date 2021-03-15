Биолог раскрыл происхождение мифа о съеденных во сне пауках

Миф о том, что человек за свою жизнь съедает во сне от трех до восьми пауков, не имеет отношения к реальности, уверен доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник.

В современных городских домах нет условий, чтобы человек мог незаметно для себя проглотить паука. «Просто нет такого количества пауков в современной квартире, отделанной по евростандарту, это маловероятно», —сказал биолог на радио Sputnik.

По его словам, подобные инциденты возможны только при ночевках в заброшенных деревенских баньках.

Резник предположил, что миф о съеденных во сне пауках мог появиться при переводе с английского языка информации о микроскопических клещах, обитающих в набитых пухом и пером подушках, сказал он.

«На Западе производители синтетических подушек вели "информационную войну" против традиционных подушек, набитых пухом и пером. Элементом этой войны было утверждение, вполне оправданное, кстати, что в этих подушках развиваются клещи», — пояснил Резник.

У некоторых людей подобные обитатели подушек и матрасов могут вызывать аллергию, отметил биолог