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Клип Манижи для Евровидения выбился в лидеры по просмотрам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Официальное видео с песней Манижи «Russian Woman» для Евровидения посмотрели больше 1,5 миллиона раз. Клипы других музыкантов набрали меньше 500 тысяч просмотров за несколько дней.

Певица Манижа выступит на Евровидении-2021 от России. Видео на ее песню «Russian Woman» появилось на YouTube-канале конкурса 10 марта. За сутки ролик посмотрели более миллиона пользователей Сети, а на момент написания новости у видео 1,6 миллиона просторов.

Лидирующую позицию среди всех участников Евровидения, кто уже представил своего претендента на конкурс, занимает видео сербского артиста. Клип женского трио Hurricane на песню «Loco Loco» собрал 2,9 миллиона просмотров. Но он, в отличии от ролика Манижи, был выложен на YouTube-канале Евровидения на четыре дня раньше.

Видео с песнями представителей других стран сильно проигрывают клипам Манижи и Hurricane. В основном у конкурентов 100-200 тысяч просмотров.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме 18 и 22 мая. Число просмотров клипов участников конкурса не влияет на выбор победителя.

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