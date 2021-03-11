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Вынесен приговор убийцам продававшей авто женщины из Бердска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое приятелей, убивших владелицу Peugeot из Бердска Ирину Синельникову из-за ее машины, осуждены на 18 и 21 год лишения свободы, сообщило СУ СК РФ по Новосибирской области в четверг.

Жительница Бердска пропала в начале января 2019 года, через несколько дней ее тело нашли возле трассы в Кемеровской области, недалеко от горнолыжного курорта Танай. Женщина стала жертвой приятелей, задумавших убивать продавцов автомобилей и перепродавать машины.

По версии следствия, схему мужчины придумали в конце 2018 года, они заранее сделали из металлического троса удавку и распределили роли. Несколько дней они совершали встречи с продавцами автомобилей, осматривали машины и выбирали того, кто не сможет оказать им сопротивление.

Их первой и последней жертвой стала 34-летняя бердчанка, продававшая Peugeot 407. 10 января 2019 года преступники встретились с ней и договорились на следующей день проверить ходовые качества автомобиля. В пути они задушили женщину и выбросили тело. Паспорт и другие документы сожгли. Затем убийцы доехали до Кемерова, где продали машину за 155 тысяч рублей.

Кемеровский областной суд назначил им наказание в виде 18 и 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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