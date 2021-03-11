Санврачи посоветовали в марте налечь на капусту и хрен

Капуста, хрен, чеснок, лук помогут ликвидировать дефицит
витаминов весной, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
В марте важно восполнить нехватку витаминов, чтобы
поддержать ослабленный организм, а заодно зарядить его энергией. Сделать это
можно при помощи сбалансированного питания, в которое включены сезонные
продукты.
Эксперты Роспотребнадзора посоветовали из овощей отдать
предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная,
цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых,
как известно, боятся вирусы, хорошо подойдут так же редис, редька и репа,
сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень.
Конечно, не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель. Из зелени в марте актуальны петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко.