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Санврачи посоветовали в марте налечь на капусту и хрен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Капуста, хрен, чеснок, лук помогут ликвидировать дефицит витаминов весной, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В марте важно восполнить нехватку витаминов, чтобы поддержать ослабленный организм, а заодно зарядить его энергией. Сделать это можно при помощи сбалансированного питания, в которое включены сезонные продукты.  

Эксперты Роспотребнадзора посоветовали из овощей отдать предпочтение разным видам капусты (белокочанная, брюссельская, краснокочанная, цветная), луку (лук-порей, репчатый, зеленый), полезны хрен и чеснок, которых, как известно, боятся вирусы, хорошо подойдут так же редис, редька и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак, ранний ревень.

Конечно, не стоит забывать про свеклу, морковь и картофель. Из зелени в марте актуальны петрушка, черемша, шпинат, щавель, мята. Из фруктов — авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин, яблоко. 

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