НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Снежки и пейнтбол: встречаем четвертый день Масленицы

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © JillWellington / Pixabay License
Широкая Масленица в 2021 году начинается в четверг 11 марта. Раньше с этого дня, который называли Разгулом, выходили на гуляния, устраивали кулачные бои и штурмы снежного городка. Нетривиально отпраздновать четвертый день Масленицы можно и в наши дни.

Со дня Разгула было принято заканчивать работу и переходить к активным развлечениям. В Сибири устоялись свои традиции — это обычай штурмовать снежный городок. Его суть связывают с событиями сибирской истории, а именно с боями казаков с осаждавшими остроги противниками. 

Игра, участники которой делились на команды, представляла собой имитацию взятия острога. А в финале всегда было разрушение крепости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСекрет в сковородке: как испечь идеальные блины

Победителей чествовали весьма необычным способом. Их догоняла толпа, стаскивала с коня и «мыла» в снегу. Заканчивались поздравления порой потерей сознания победителя, а иногда не обходилось и без сломанных костей. Но никто не жаловался — парней везли в деревню и отпаивали вином.

Как отпраздновать Разгул в наши дни

В древности считалось, что если не праздновать Масленицу, то в следующем году не будет отдыха, придется много работать и уставать. Правильный отдых нужен и современному человеку. Поэтому четвертый день Масленицы можно посвятить активным развлечениям на свежем воздухе — пойти на каток или устроить битву снежками с детьми. 

Тем, кто не очень любит спортивные развлечения, можно отправиться с друзьями в крытый пейнтбольный клуб или лазертаг. А там распределиться по командам и атаковать условные крепости. 

Тема: Масленица
Секрет в сковородке: как испечь идеальные блины
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Лакомка: как встретить третий день Масленицы
Заигрыш: как отпраздновать второй день Масленицы
смотреть все
Отношения #Праздник #Оракул
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
  • Янтарь
Картина дня
Госдума разрешит чиновникам «нечаянную коррупцию»
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter
Госуслуги станут недоступны без биометрии
Windows изменит системные иконки
Подробности
•
Годовщина пандемии: пугающие цифры и прогнозы
•
Twitter притормозили: Роскомнадзор опробует изоляцию Рунета?
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
•
Секрет в сковородке: как испечь идеальные блины
•
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Норникель» оплатил рекордный штраф за разлив топлива
Сибирь 10.03.2021 18:00
СК выявил новые эпизоды преступлений канских школьников
Сибирь 10.03.2021 17:30
Серийный насильник предстанет перед судом в Томске
Сибирь 10.03.2021 16:28
Сексолог назвал опасные для потенции напитки
Сибирь 10.03.2021 15:46
Самое популярное
Россию на Евровидении-2021 представит певица Manizha
4621
Группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021
4407
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
3360
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
3113
Обсуждение (0)
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
55
Зеленский пожелал личной встречи с Путиным
35
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
30
Зеленский нанес «сильный удар» по России
24
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
23
Путин перечислил лучшие качества женщин
Sibnet.Ru