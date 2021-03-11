Снежки и пейнтбол: встречаем четвертый день Масленицы

Широкая Масленица в 2021 году начинается в четверг 11 марта. Раньше с этого дня, который называли Разгулом, выходили на гуляния, устраивали кулачные бои и штурмы снежного городка. Нетривиально отпраздновать четвертый день Масленицы можно и в наши дни.

Со дня Разгула было принято заканчивать работу и переходить к активным развлечениям. В Сибири устоялись свои традиции — это обычай штурмовать снежный городок. Его суть связывают с событиями сибирской истории, а именно с боями казаков с осаждавшими остроги противниками.

Игра, участники которой делились на команды, представляла собой имитацию взятия острога. А в финале всегда было разрушение крепости.

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Победителей чествовали весьма необычным способом. Их догоняла толпа, стаскивала с коня и «мыла» в снегу. Заканчивались поздравления порой потерей сознания победителя, а иногда не обходилось и без сломанных костей. Но никто не жаловался — парней везли в деревню и отпаивали вином.

Как отпраздновать Разгул в наши дни

В древности считалось, что если не праздновать Масленицу, то в следующем году не будет отдыха, придется много работать и уставать. Правильный отдых нужен и современному человеку. Поэтому четвертый день Масленицы можно посвятить активным развлечениям на свежем воздухе — пойти на каток или устроить битву снежками с детьми.

Тем, кто не очень любит спортивные развлечения, можно отправиться с друзьями в крытый пейнтбольный клуб или лазертаг. А там распределиться по командам и атаковать условные крепости.