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Обнаружен «дьявольский» штамм коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса оказался гораздо более устойчивым к вакцинам, он также распространяется намного быстрее остальных найденных вариантов инфекции.

«Дьявол уже здесь», — цитирует профессора Чарльза Чиу издание Los Angeles Times. Согласно оценке исследователей, штамм возник на юге США и уже начал распространяться по территории страны.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что новый штамм вызывает обеспокоенность. При этом они призвали следить за штаммами коронавируса, возникшими в Южной Африке, Великобритании и Бразилии.

По мнению специалистов, британский и калифорнийский варианты обладают «улучшенными» характеристиками. Также есть потенциальный риск одновременного заражения человеком этими штаммами, что приведет к появлению очень опасного варианта SARS-CoV-2.

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