Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию

Мэр Томска Кляйн перенес операцию в НИИ онкологии, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева. В каком он состоянии, неизвестно.

«Со слов врача, операция прошла успешно. 25 февраля Ивану Григорьевичу была проведена полостная операция по удалению новообразования на почке и надпочечнике. Он переведён в реанимационное отделение. Благодарим врачей», – приводятся слова Вихлянцевой в Telegram-канале «Дело Кляйна».

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Все дела объединили в одно производство, расследование уже завершено.

Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта, но у Кляйна обострились хронические болезни, поэтому ему назначили операцию в НИИ онкологии.