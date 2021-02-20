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Ведомства поспорили о знаке «Фотовидеофиксация»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтранс и Росавтодор выступили против замены старых табличек, предупреждающих о камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД, на новый знак.

С 1 марта вводится дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация», его предписано устанавливать за городом за 150-300 метров до зоны контроля, а в населенном пункте при въезде в него. Несколько месяцев можно использовать как знак, так и старую табличку, но после 1 сентября можно будет применять только новый знак, однако требуется утвердить его внешний вид.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД настаивает на введении нового указателя — синего квадрата с изображением камеры внутри (по аналогии с указателями «Место для разворота», «Рекомендуемая скорость»). Предстоит заменить более 15 тысяч табличек.

«Использование варианта НЦ БДД потребует значительных затрат, связанных с изготовлением, демонтажем старых и монтажом новых знаков», — цитирует «Коммерсантъ» позицию Минтранса. Ведомство считает, что и существующую табличку использовать в разных размерах, а у белой пленки коэффициент световозвращения в 15-20 раз выше, чем у синей.

Гендиректор ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин заявил, что нет смысла тратить деньги.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев считает, что средства найдутся, так как «Затраты на таблички по сравнению со стоимостью одной камеры составляют копейки», а на нацпроект «Безопасные и качественные дороги» выделено более 11 триллионов рублей.

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