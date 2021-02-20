Художники построят лабиринт на льду Байкала. ВИДЕО

Участники команды LabirintLab в десятый раз построят в
марте на Байкале лабиринт, на организацию они собирают деньги.
«Десять лет назад мы впервые попали на Байкал. С
тех пор каждый март мы строим на льду Байкала ледяной лабиринт. Такой наш
способ выразить восхищение и рассказать другим о мощи и хрупкости этого
удивительного места», — говорится в описании проекта.
Энтузиасты решили строить разные лабиринты в разных местах
Байкала 12 лет подряд. Каждый год в марте они отправляются на самое глубокое
озеро мира и создают арт-объект.
Авторы проекта открыли сбор 150 тысяч рублей на краудфандинговой платформе Planeta.ru, и за две недели собрали почти 44 тысячи. Деньги пойдут на дорогу до объекта, проживание участников и оборудование.