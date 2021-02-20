Художники построят лабиринт на льду Байкала. ВИДЕО

Участники команды LabirintLab в десятый раз построят в марте на Байкале лабиринт, на организацию они собирают деньги.

«Десять лет назад мы впервые попали на Байкал. С тех пор каждый март мы строим на льду Байкала ледяной лабиринт. Такой наш способ выразить восхищение и рассказать другим о мощи и хрупкости этого удивительного места», — говорится в описании проекта.

Энтузиасты решили строить разные лабиринты в разных местах Байкала 12 лет подряд. Каждый год в марте они отправляются на самое глубокое озеро мира и создают арт-объект.

Авторы проекта открыли сбор 150 тысяч рублей на краудфандинговой платформе Planeta.ru, и за две недели собрали почти 44 тысячи. Деньги пойдут на дорогу до объекта, проживание участников и оборудование.