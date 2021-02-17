Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню

Столетняя водонапорная башня, запрятанная в частном секторе за вокзалом Новосибирск-Главный, может стать объектом культурного наследия, превратиться в галерею или музейную мастерскую. Но кто сейчас отвечает за брошенное полвека назад сооружение, и как башня оказалось в огороде частного дома?

Отыскать готическое строение строение, расположенное на 2-й Лодочной улице в Заельцовском районе, оказалось не очень просто. Здание расположено в глубине частного сектора, который в народе называют Нахаловкой, – за Главным вокзалом, между улицей Владимировской и Обью.

Необычное сооружение в городе малоизвестно – так же, как его история. Водонасосная башня построена «предположительно, в 1916 году в составе комплекса зданий холодильника и боен на земельном участке, выделенном интендантскому ведомству на основании решения Новониколаевской городской думы от 11.10.1915 года», сообщила мэрия Новосибирска в ответ на запрос Sibnet.ru.

Строительство предприятия поручили «Акционерному обществу холодильников и элеваторов», контроль оставляло за собой военное ведомство. Срок был жестким: в течение года нужно было построить бойню крупного и мелкого рогатого скота, а в течение двух лет — холодильник. В здании насосной установили паровой котел и паровые насосы.

В отдалении, ближе к руслу реки, стоял шахтный колодец, из которого насосы откачивали воду и на расстояние около километра подавали ее на предприятие. В дальнейшем, помимо мясохладобойни, станция обеспечивала водой и спиртовой завод.

«Здание очень красивое, с красивой каменной резьбой. Это уникальный образец для нашего города, оно построено с такой любовью и красотой, что кажется, что его строили не для того, чтобы насосы работали, а чтобы там жить, в такой красоте», – поделился с Sibnet.ru краевед Константин Голодяев.

По его данным, проектировал необычное здание архитектор по фамилии Раммен. Башня использовалась по назначению до 1970-х годов, когда предприятия подключили к водоснабжению. С тех пор строение заброшено.

«Халабуда с железякой»

Полтора года назад о башне нелестно высказался депутат Антон Тыртышный. «Халабуда с какой-то железякой, на виселицу похожа. Выглядит все это очень непрезентабельно. Я думаю, это не впечатляет никого, кроме людей, которые по долгу службы являются охранниками подобного рода объектов», – сказал Тыртышный.

Этой зимой в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области поступило заявление о признании здания объектом культурного наследия.

«Организовано проведение работ по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, которые включают в себя обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования», – сообщила мэрия.

Как пояснил Sibnet.ru общественник, координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, башня стоит в огороде частного дома, но неясно, есть ли у собственника хоть какие-то документы. «Отвечает (за строение) собственник, но не факт, что у этого владельца есть право собственности», – сказал Рязанцев.

Мужчина, которому принадлежит частный дом, в нем не живет и бывает там редко, объяснил Константин Голодяев. Но этот человек не против, чтобы башню признали культурным объектом и, возможно, реставрировали.

Кому нужна башня?

«Очень важно найти применение этому зданию. Возьмем мы его, давайте, на охрану, на учет. Но если оно не будет никак функционировать, все равно оно будет разрушаться, и будут тратиться деньги на его ремонт просто для поддержания. Тем более, оно находится в отдалении от транспортных путей», – говорит краевед.

Он предложил организовать в Новосибирске, на одной из площадок мэрии, большое общественное обсуждение, куда можно было бы пригласить художников, музыкантов, фотографов и других деятелей искусства, которые помогли бы решить судьбу старой башни.

«Там можно открыть фотогалерею, художественную мастерскую – антураж очень впечатляет. Можно было бы сделать что-то такое, очень полезное для нашего города, его культурной жизни», – рассуждает Голодяев.

Он общался с жителями Нахаловки. По словам Голодяева, они знают и любят башню, и хотели бы, чтобы этому необычному зданию нашлось достойное применение. «Они рады, что вообще что-то красивое существует в микрорайоне. Они за то, чтобы его сохранить», – уверяет краевед.

По мнению Рязанцева, если власти решат, что башня не будет объектом культурного наследия, можно попробовать привести ее в порядок силами самих жителей. «Перспективы очень хорошие, потому что подобных сооружений в Новосибирской области я не припомню», – добавил общественник.