Сибирский регион столкнулся с дефицитом бензина

Дефицит бензина Аи-95 возник в одной из крупнейших сетей в Иркутской области, ранее подобная ситуация сложилась в Хабаровском крае.

«В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж», – сообщается на сайте сети «КрайсНефть».

«КрайсНефть» – одна из крупнейших сетей в регионе. У нее 49 АЗС в Иркутской области и две нефтебазы в Иркутске и Ангарске.

Приангарье – второй за последнее время регион, который столкнулся с дефицитом бензина. Ранее топлива перестало хватать в Хабаровском крае, из-за этого выросли цены. На прошлой неделе власти региона отчитались, что дефицит Аи-92 ликвидирован, с Аи-95 все еще есть проблемы.