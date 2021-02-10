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«Стиральная доска»: погода в Новосибирске стала причиной пробок и ЧП

Источник:
Sibnet.ru
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Непогода накрыла Новосибирск на этой неделе. Из-за резкой смены температуры в городе образовались завалы снега и гололед, что привело к огромным пробкам на дорогах и травмам на тротуарах.

В выходные в Новосибирске была рекордная плюсовая температура. За понедельник выпала декадная норма снега, а со вторника начало холодать – ожидается, что к концу недели температура воздуха снова опустится до 30-градусной отметки.

Вечерами водители жаловались на 10-балльные пробки из-за гололеда и снежных заносов. «Помимо множества мелких ДТП, движение по улицам затрудняет рыхлый снег, скрывающий под собой гололед после резких заморозков. Будьте внимательны при выборе маршрута, планируйте свое время», – сообщила служба эвакуации АСТ-54.

По информации городского управления ГИБДД, роста числа ДТП с материальным ущербом зафиксировано в последние дни не было. Например, в среду до полудня было зарегистрировано 51 ДТП. Обычно в сутки их около 200.

«У нас нет вала заявок, количество ДТП соответствует любому рабочему дню. Мы рекомендуем водителям соблюдать скоростной режим, быть взаимовежливыми. Пешеходам – убедиться в безопасности перехода проезжей части, чтобы все автомобили остановились», – сказал Sibnet.ru представитель Госавтоинспекции Владислав Савченков.

Недоработка властей?

Как сообщил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в последние дни общественникам поступило немало жалоб от пешеходов на плохую очистку тротуаров, особенно в центральной части Новосибирска.

«После снегопада не расчищены тротуары. Главная проблема – во время оттепели город не провел очистку дорог. Мы видим, что нам предстоит ездить достаточно длительное время по стиральной доске. Конечно, просто невозможно перемещаться на автомобиле по городу», – сказал Антонов Sibnet.ru.

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В понедельник в Калининском районе Новосибирска 48-летний пешеход погиб под колесами автобуса, неожиданно упав прямо на остановке «Калининский универмаг».

«Я считаю, что это недоработка наших коммунальных служб, которые должны были посыпать песком остановку и устранить лед. Надо повышать качество работы наших муниципальных служб. Нельзя жалеть и экономить, это же потом оборачивается не только травмами, но и гибелью людей», – считает Антонов.

По информации «Гражданского патруля», в прошлом году в Новосибирске 10 тысяч человек получили травмы от падений на льду. Руководитель организации прогнозирует, что в этом году цифра явно будет не меньше.

«Это же такой урон для экономики города. Вроде там не почистили, ну что такого. А человек месяц пролежал в больнице, денег не заработал, в бюджет не принес», – рассуждает общественник.

Мэрия Новосибирска пока не предоставила оперативные данные по уборке дорог за вторник. За понедельник дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с улиц города более 10 тысяч кубометров снега.

В течение суток улично-дорожную сеть обработали 54,4 тонны «Бионорда» и более 1551 тонны противогололедной смеси из отсева дробления горных пород. В ночь на вторник на дорогах работало 272 дорожно-уборочных машин, за сутки на работу вышла 461 единица техники.

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