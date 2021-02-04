Сибирскую амазонку нашли на раскопках в Хакасии

Археологи на раскопках из-за расширения железной дороги нашли захоронение древней воительницы в долине реки Аскиз в Хакасии, сообщается в фильме Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

Археологи летом 2020 года обнаружили захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа) во время исследования крупного курганного могильника.

«Среди самых необычных находок — женские погребения в сопровождении боевого оружия, которые позволяют предположить, что в культуре древних кочевников скифского времени женщинам, наряду с мужчинами, доводилось охранять свои поселения», — говорится в описании фильма об экспедиции археологов.

Вместе с женщиной лежал боевой топор-акинак, сообщил научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Олег Митько. Она, как и другие тагарцы, были захоронены с оружием ближнего боя. Кроме боевых топоров, это кинжалы и небольшие простые ножи в кожаных футлярах.

По словам главного научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Вячеслава Молодина, тагарцы — современники скифов, но проживающие в Сибири. При этом развитие культуры у этих народов происходило синхронно, по уровню духовной культуры сибиряки не уступали скифам.