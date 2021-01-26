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Сибиряк сделал самый маленький золотой наперсток в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Сибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самый маленький золотой наперсток в мире. Его изделие уже попало в Книгу рекордов России, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

«Год начинается с новых мелочей. По заказу Ольги Малышкиной, коллекционера и создательницы Новоуральского музея наперстка, мне удалось изготовить самый маленький наперсток в мире. Выполнен он из золота и высота его 764 мкм (0,764 мм)», — написал мастер-миниатюрист.

По его словам, наперсток внесли в книгу рекордов России. Само изделие уже доставили в музей в специальном боксе, где закреплена иголочка с миниатюрой. Увидеть ее можно через увеличительное стекло.

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