Сибиряк сделал самый маленький золотой наперсток в мире

Сибирский мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самый маленький золотой наперсток в мире. Его изделие уже попало в Книгу рекордов России, сообщил он на своей странице во «ВКонтакте».

«Год начинается с новых мелочей. По заказу Ольги Малышкиной, коллекционера и создательницы Новоуральского музея наперстка, мне удалось изготовить самый маленький наперсток в мире. Выполнен он из золота и высота его 764 мкм (0,764 мм)», — написал мастер-миниатюрист.

По его словам, наперсток внесли в книгу рекордов России. Само изделие уже доставили в музей в специальном боксе, где закреплена иголочка с миниатюрой. Увидеть ее можно через увеличительное стекло.