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Антициклон вновь накроет Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Южный циклон пришел в Забайкалье на прошлой неделе, и он будет определять погоду в понедельник и вторник, а после установится ясная, морозная погода, сообщил Sibnet.ru представитель Гидрометцентра.

Во вторник в Забайкалье местами небольшой снег. Порывы ветра усилится до 14 метров в секунду. Температура ночью в большинстве районов от 22 до 27 градусов мороза, при прояснении до минус 37. Днем ожидается от минус 14 до минус 19, и только по северным районам столбик термометра опустится ниже 27 градусов.

Значительно похолодает в Забайкалье в среду. Ночью температура опустится до 30-35 градусов, а по северу до 40 градусов ниже нуля. В четверг ночью при прояснении во многих районах — до минус 47 градусов. Днем 22-27, а по северным районам 28-33 градусов мороза.

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