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Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Компания HeadHunter проанализировала, какие сферы деятельности наиболее пострадали за период пандемии коронавируса и сократили количество вакансий.

По сообщению пресс-службы HeadHunter Сибирь, самые пострадавшие отрасли – это индустрия гостеприимства (рестораны, гостиницы, туризм), маркетинг и реклама, домашний персонал, а также сфера «Искусство, развлечения, масс-медиа».

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«Здесь было самое заметное проседание по количеству вакансий. Работодатели меньше искали и нанимали новых сотрудников даже по сравнению со своей же активностью в начале года», – сказано в сообщении.

Самый высокий спрос на специалистов в 2020 году был в сферах «Медицина и фармацевтика», «Добыча сырья», «Рабочий персонал» и «Госслужба».

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