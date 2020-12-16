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Avito перечислил самые популярные вакансии 2020 года в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Работодатели в регионах Сибири чаще всего искали продавцов и водителей, как в 2020 году, так и предыдущие годы. Но пандемия и локдаун внесли свои коррективы в спрос на рынке труда, сообщила Sibnet.ru пресс-служба компании Avito.

В 2020 году пандемия, локдаун и общий экономический спад повлияли на спрос на рынке труда. По данным Минтруда РФ на сентябрь, в России безработица выросла с 3,5 миллиона до 4,8 миллиона человек. В течение года менялся спрос на профессии.

Работодатели в сибирских городах чаще всего подыскивают продавцов и водителей. Предложения о трудоустройстве на эти должности составляют 5-6 % от числа всех размещенных вакансий. В 2020 году предлагали работу продавцам продуктов, одежды и обуви, мобильных аксессуаров, автозапчастей, мебели.

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Охотно принимали в штат как опытных сотрудников, так и новичков, нуждающихся в обучении. Организации обещали льготы, гибкий график, трудоустройство в удобном районе.

Такие же возможности работодатели предоставляют водителям. Вакансии в отрасли автоперевозок обычно рассчитаны на профессионалов, но и здесь можно подобрать варианты для кандидатов без опыта.

Легко подыскать работу в городах Сибири могут как дальнобойщики, так и водители пассажирского транспорта или владельцы личных автомобилей. Третью строчку рейтинга самых востребованных работников примерно с одинаковыми показателями занимают грузчики и разнорабочие.

Такие сотрудники нужны организациям различных сфер деятельности – на производстве, в строительстве, торговле, транспортных, сельскохозяйственных и других предприятиях.

Динамика популярных вакансий за год

С весны организации в Сибири отмечался рост числа вакансий по всем профессиям рейтинга топ-10. Особенно это заметно в группе строительных специальностей — спрос на отделочников, плотников, плиточников, бетонщиков, каменщиков во втором квартале вырос в 1,5–2 раза.

Снижение числа предложений о найме на работу наблюдалось с начала пандемии коронавируса среди продавцов и администраторов, но в третьем квартале спрос на них вновь вырос.

Среди профессий, не вошедших в топ-10, аналитики отмечают в третьем квартале резкий рост востребованности курьеров (на 147 %) и комплектовщиков (на 121 %). Это связано с расширением торговли в онлайн формате и переходом общепита на доставку еды.

В 2020 году стало больше предложений о трудоустройстве для педагогов, маркетологов, мебельщиков, домработниц и ветеринарных врачей.

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