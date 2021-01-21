НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД

Источник:
Sibnet.ru
158 1
Фото: © Sibnet.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить с 20 до 40 дней срок, в течение которого нарушитель ПДД может оплатить штраф со скидкой 50%.

Появление возможности оплатить половину суммы штрафа, с одной стороны, повысило собираемость штрафов, с другой — предоставило гражданам шанс сэкономить личные средства, говорится в письме на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, его приводит RT.

Однако в сложных экономических условиях, вызванных пандемией, не всегда получается оперативно оплатить штраф в течение 20 дней. При том что в этот срок входит и время, необходимое на доставку гражданину копии постановления почтовым отправлением.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП Российской Федерации в части увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления», — говорится в тексте обращения.

Тема: Дорожные войны
Водителям в ряде регионов разрешат ездить без прав
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
Власти задумали лишать прав за накопленные за год нарушения ПДД
Изменились правила сдачи экзамена на права
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска оставит без внимания незаконное шествие
Сибирь 21.01.2021 16:21
Режим «черного неба» ввели в Красноярске
Сибирь 21.01.2021 15:25
Режиссер обвинила руководство театра «Глобус» в цензуре
Сибирь 21.01.2021 14:55
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
Сибирь 21.01.2021 13:32
Самое популярное
Оральный секс оказался смертельно опасным
4448
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3305
Российская армия получит первую колесную САУ
2911
Microsoft изменит дизайн Windows 10
2629
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
•
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
•
Треш-стримы в соцсетях признают отягчающим обстоятельством
•
Депутат предложил 40-дневную скидку на оплату штрафов ПДД
О самом главном
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды