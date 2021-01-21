Ученый объяснила, как гордость тувинцев мешает развитию туризма

Развитию этнотуризма в Туве мешает несколько факторов, среди
них гордость тувинцев и негативный образ региона в
СМИ, рассказала старший научный сотрудник Института философии и права СО РАН Светлана
Мадюкова.
Исследователи выделяют множество барьеров развития туризма в Туве, это экономическая
депрессивность, транспортная недоступность, удаленность от крупных центров.
«Регион остается ментально обособленным… Въезд большого количества гостей ментально закрытыми тувинцами не всегда воспринимается позитивно», — рассказала Мадюкова в видеолекции в рамках проекта «Классный ученый».
По ее словам, влияет на это и понятие «тувинское время», так
как жители региона могут опоздать на несколько часов, и ими это воспринимается
нормально. Также негативно влияют гипертрофированная любовь к Родине и тотальная сакрализация
природных объектов, что способствует восприятию туристов, как чужих.
«В ряде ряде интервью тувинцы говорили о себе, как о гордом народе. Эта национальная черта входит в ценностно-нормативный конфликт с тем, что этнотуризм воспринимается туристами
как экзотика. Жители воспринимаются тоже как экзотика. Этому тувинцы не всегда
рады, оказаться объектом, которого рассматривают в лупу», — сказала Мадюкова.
Она добавила, что при этом туристы не всегда готовы ехать в
Туву из-за сформировавшегося в СМИ образа жителей региона, как агрессивных и
недоброжелательных. Поэтому, по словам эксперта, туризм в этом регионе должен
развиваться с учетом традиций и менталитета местных жителей.