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Ученый объяснила, как гордость тувинцев мешает развитию туризма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Развитию этнотуризма в Туве мешает несколько факторов, среди них гордость тувинцев и негативный образ региона в СМИ, рассказала старший научный сотрудник Института философии и права СО РАН Светлана Мадюкова.

Исследователи выделяют множество барьеров развития туризма в Туве, это экономическая депрессивность, транспортная недоступность, удаленность от крупных центров.  

«Регион остается ментально обособленным… Въезд большого количества гостей ментально закрытыми тувинцами не всегда воспринимается позитивно», — рассказала Мадюкова в видеолекции в рамках проекта «Классный ученый».

По ее словам, влияет на это и понятие «тувинское время», так как жители региона могут опоздать на несколько часов, и ими это воспринимается нормально. Также негативно влияют гипертрофированная любовь к Родине и тотальная сакрализация природных объектов, что способствует восприятию туристов, как чужих.

«В ряде ряде интервью тувинцы говорили о себе, как о гордом народе. Эта национальная черта входит в ценностно-нормативный конфликт с тем, что этнотуризм воспринимается туристами как экзотика. Жители воспринимаются тоже как экзотика. Этому тувинцы не всегда рады, оказаться объектом, которого рассматривают в лупу», — сказала Мадюкова.

Она добавила, что при этом туристы не всегда готовы ехать в Туву из-за сформировавшегося в СМИ образа жителей региона, как агрессивных и недоброжелательных. Поэтому, по словам эксперта, туризм в этом регионе должен развиваться с учетом традиций и менталитета местных жителей.

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Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

saigak

нашли проблему...Начните работать уже...чертовы коррумпированые суды

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...