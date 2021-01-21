Более 80% россиян выразили недовольство зарплатами

Сервис «Работа.ру» выяснил, сколько россиян недовольны своей зарплатой – оказалось, что таких 83%. В опросе приняли участие более 3,5 тысячи жителей регионов страны.

Опрос проводился в январе. Выяснилось, что только 17% населения страны устраивает зарплата. Среди тех, кто недоволен, 15% отметили, что хотели бы получить прибавку до 10 тысяч рублей ежемесячно.

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Каждый пятый житель России мечтает о прибавке к зарплате до 30 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый хочет увеличить зарплату на 50 тысяч рублей. 18% недовольных отметили, что хотят, чтобы их зарплата выросла более чем на 50 тысяч в месяц.