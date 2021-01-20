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Названы самые высокие зарплаты в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Портал Superjob.ru составил топ вакансий с самыми высокими зарплатами в Новосибирске – почти 200 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю региональных продаж.

Согласно данным исследования, вакансия с самой высокой зарплатой – до 193 тысячи рублей в месяц – руководитель региональных продаж в «Тинькофф банке».

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На втором месте топа оказалась должность старшего разработчика Unreal в «Индустрии развлечений», ему предлагают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. До 58 тысяч рублей в месяц может зарабатывать торговый представитель в Procter&Gamble.

Менеджеру по продажам в группе компаний «Арт и дизайн» предлагают от 55 тысяч рублей в месяц, 53 тысячи – инженеру-строителю в «Марии-Ра».

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