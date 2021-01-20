Родные Кляйна обратились в Совет по правам человека

Родственники арестованного мэра Томска Ивана Кляйна обратились к главе Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву с просьбой разобраться в ситуации, так как у главы города в СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья.

«Ивану Григорьевичу с каждым днем становится только хуже. Он никогда, даже если было очень плохо со здоровьем, не жаловался. Но когда в последнем письме он написал, что ему по состоянию здоровья становится очень плохо, мы стали сильно опасаться, что может произойти что-то непоправимое, и что мы будем потом жалеть всю оставшуюся жизнь, что не обратились к вам», – приводят выдержки из письма адвокаты Кляйна в своем Telegram-канале.

Фадеева попросили взять ход расследования под контроль, чтобы Кляйну по состоянию здоровья изменили меру пресечения на менее строгую.

Кляйна арестовали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Впоследствии он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в бизнесе.