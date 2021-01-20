Трамп в прощальном обращении пообещал молиться за Байдена

Уходящий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Джо Байдена, пожелал ей успехов и пообещал за нее молится.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи», — приводит ТАСС слова Трампа.

При этом он дал понять, что не намерен покидать политическую сцену. «Теперь, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы начали, только начинается», — заявил 45-й президент США.

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«Мы построили величайшую экономику в мировой истории», — сказал Трамп. По его мнению, США при нем укрепили альянсы и мобилизовали страны для противодействия КНР. «Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде», — подчеркнул президент. «Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не потеряйте это уважение», — указал он.

Трамп также назвал, чем он больше всего гордится из сделанного за годы правления страной. «Я особенно горд тем, что стал первым за многие десятилетия президентом, который не начал никаких новых войн», — подчеркнул он в своем прощальном обращении к нации.