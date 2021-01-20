НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Без иллюзий: что Россия ждет от Байдена

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
108 1
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0
Джо Байден в среду, 20 января официально станет 46-м президентом США. Впервые за многие годы Россия не строит иллюзий относительно нового главы Белого дома. Во главе Америки встанет ветеран внешней политики, прекрасно знакомый с российскими реалиями. Но и Москва знает, чего от него ожидать.

С выскочкой Дональдом Трампом договариваться было бессмысленно. Все его попытки наладить отношения с Россией с треском проваливались. Внешняя политика в США — результат консенсуса элит. А он гнул свою линию. В результате становилось только хуже. В Москве поняли, что лучше дел с ним вообще не иметь.

Другое дело Байден — плоть от плоти вашингтонского истеблишмента. «В его лице президентское кресло займет не идеалист или новичок в вопросах внешней политики, а ее настоящий ветеран, политик с превосходно развитой способностью определять приоритеты и перспективы внешнеполитического развития», — сказал американский политолог Николас Гвоздев.

Опасения

Байден в течение 40 лет принимал активное участие в выстраивании отношений сначала с Советским Союзом, а потом и Россией. И все эти годы он был принципиальным критиком Москвы.

В качестве вице-президента у Барака Обамы он курировал «перезагрузку» отношений с Россией, которая закончилась крахом. Байден проявил себя активным сторонником расширения НАТО. Именно ему принадлежала главная роль в продвижении американской повестки на Украине. И он сделал очень много, чтобы вырвать эту страну из российской геополитической орбиты.

Большинство представителей новой администрации разделяют взгляды 46-го президента США. Ключевые внешнеполитические позиции в ней займут убежденные сторонники «подрыва позиций России». Речь идет о будущем госсекретаре Энтони Блинкене и советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане.

#Мир
Как СССР проиграл «холодную войну»

Вызовом России назвали выдвижение на пост заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Это она в 2014 году раздавала печенье участникам Майдана в Киеве. Она уже предложила Байдену ужесточить курс в отношении России, активно наращивать американское влияние в стране, «напрямую обращаясь к российскому народу».

Эксперты считают, что после инаугурации Байдена ужесточится антироссийская риторика в плане «соблюдения прав человека» и продвижения «демократических ценностей». Новая администрация резко активизирует свою деятельность на Украине и Грузии, включая прямую военную помощь этим странам.

Надежды

Но есть и плюсы. Присутствие людей в администрации Байдена, с которыми ранее Россия уже вела диалог, может позволить российской дипломатии начать работу «без раскачки», считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Отношения с новым главой Белого дома будут более прозрачными и понятными. «У Байдена нет никакого шлейфа, связанного с Россией, который мешал бы ему делать примирительные жесты в отношении Москвы из страха быть обвиненным в связях с Кремлем», — считает Гвоздев. По его словам, новый президент США — прагматик и в команде Обамы он часто по отношению к Москве занимал взвешенную позицию.

Об этом говорит и то, что на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Байден предложил назначить одного из лучших специалистов по России, бывшего посла США в Москве Уильяма Бернса. Возможно, ему будет поручено ведение тайной дипломатии.

Несмотря на в целом жесткую позицию Бернс предлагает «уважать русских, их историю и жизненную силу». «Россия все еще слишком велика, горда и влиятельна, чтобы ее можно было игнорировать, и она все еще единственная ядерная держава, сопоставимая с США», — заявлял ранее дипломат.

Еще один плюс в том, что Байден — убежденный сторонник системы международных военных договоров. Его администрация, скорее всего, продлит Договор об ограничении стратегических наступлений (ДСНВ). Возможно, усилится взаимодействие с Россией по другим вопросам глобальной безопасности.

Лавров считает, что манеры новой администрации США в отношении России, возможно, станут более вежливыми, но суть политики Вашингтона не изменится. «Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договоренности», — отметил он.

«Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными», — резюмировал глава российского МИД.

Еще по теме
России предсказали резкое обострение отношений с Украиной
Дуров заявил о  блокировке в Telegram призывов к насилию в США
Белоруссию лишили ЧМ-2021 по хоккею
Новые российские ледоколы посчитали оружием завоевания Арктики
смотреть все
Политика #Мир #Россия #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль проигнорирует призывы Запада освободить Навального
•
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
•
Бегство капитала из России двукратно усилилось
•
Госдума разрешила получать регистрацию кочевникам
Подробности
•
Без иллюзий: что Россия ждет от Байдена
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат из Новосибирска стала лидером «протестного» рейтинга
Сибирь 19.01.2021 15:42
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 19.01.2021 15:40
Новосибирским воспитателям запретили смартфоны на работе
Сибирь 19.01.2021 15:17
Скоропостижно умерла директор сибирского филиала банка «Открытие»
Сибирь 19.01.2021 15:00
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
6235
Мужчин-импотентов выдала походка
5756
Оральный секс оказался смертельно опасным
3997
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
3083
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль проигнорирует призывы Запада освободить Навального
•
Путин в голубых трусах окунулся в прорубь
•
Бегство капитала из России двукратно усилилось
•
Госдума разрешила получать регистрацию кочевникам
О самом главном
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

лачинов

Для США любой конфликт на другом континенте в радость. Особенно если не требуется непосредственное участие....

pepelmetal

Нуланд снова печеньки дефективным кидать будет)))?