Без иллюзий: что Россия ждет от Байдена

Джо Байден в среду, 20 января официально станет 46-м президентом США. Впервые за многие годы Россия не строит иллюзий относительно нового главы Белого дома. Во главе Америки встанет ветеран внешней политики, прекрасно знакомый с российскими реалиями. Но и Москва знает, чего от него ожидать.

С выскочкой Дональдом Трампом договариваться было бессмысленно. Все его попытки наладить отношения с Россией с треском проваливались. Внешняя политика в США — результат консенсуса элит. А он гнул свою линию. В результате становилось только хуже. В Москве поняли, что лучше дел с ним вообще не иметь.

Другое дело Байден — плоть от плоти вашингтонского истеблишмента. «В его лице президентское кресло займет не идеалист или новичок в вопросах внешней политики, а ее настоящий ветеран, политик с превосходно развитой способностью определять приоритеты и перспективы внешнеполитического развития», — сказал американский политолог Николас Гвоздев.

Опасения

Байден в течение 40 лет принимал активное участие в выстраивании отношений сначала с Советским Союзом, а потом и Россией. И все эти годы он был принципиальным критиком Москвы.

В качестве вице-президента у Барака Обамы он курировал «перезагрузку» отношений с Россией, которая закончилась крахом. Байден проявил себя активным сторонником расширения НАТО. Именно ему принадлежала главная роль в продвижении американской повестки на Украине. И он сделал очень много, чтобы вырвать эту страну из российской геополитической орбиты.

Большинство представителей новой администрации разделяют взгляды 46-го президента США. Ключевые внешнеполитические позиции в ней займут убежденные сторонники «подрыва позиций России». Речь идет о будущем госсекретаре Энтони Блинкене и советнике Байдена по национальной безопасности Джейке Салливане.

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Вызовом России назвали выдвижение на пост заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Это она в 2014 году раздавала печенье участникам Майдана в Киеве. Она уже предложила Байдену ужесточить курс в отношении России, активно наращивать американское влияние в стране, «напрямую обращаясь к российскому народу».

Эксперты считают, что после инаугурации Байдена ужесточится антироссийская риторика в плане «соблюдения прав человека» и продвижения «демократических ценностей». Новая администрация резко активизирует свою деятельность на Украине и Грузии, включая прямую военную помощь этим странам.

Надежды

Но есть и плюсы. Присутствие людей в администрации Байдена, с которыми ранее Россия уже вела диалог, может позволить российской дипломатии начать работу «без раскачки», считает глава российского МИД Сергей Лавров.

Отношения с новым главой Белого дома будут более прозрачными и понятными. «У Байдена нет никакого шлейфа, связанного с Россией, который мешал бы ему делать примирительные жесты в отношении Москвы из страха быть обвиненным в связях с Кремлем», — считает Гвоздев. По его словам, новый президент США — прагматик и в команде Обамы он часто по отношению к Москве занимал взвешенную позицию.

Об этом говорит и то, что на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Байден предложил назначить одного из лучших специалистов по России, бывшего посла США в Москве Уильяма Бернса. Возможно, ему будет поручено ведение тайной дипломатии.

Несмотря на в целом жесткую позицию Бернс предлагает «уважать русских, их историю и жизненную силу». «Россия все еще слишком велика, горда и влиятельна, чтобы ее можно было игнорировать, и она все еще единственная ядерная держава, сопоставимая с США», — заявлял ранее дипломат.

Еще один плюс в том, что Байден — убежденный сторонник системы международных военных договоров. Его администрация, скорее всего, продлит Договор об ограничении стратегических наступлений (ДСНВ). Возможно, усилится взаимодействие с Россией по другим вопросам глобальной безопасности.

Лавров считает, что манеры новой администрации США в отношении России, возможно, станут более вежливыми, но суть политики Вашингтона не изменится. «Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договоренности», — отметил он.

«Если коротко: не ждем радикальных перемен, но, наверное, методы продвижения американского лидерства, так сказать, будут несколько иными», — резюмировал глава российского МИД.