Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной

Руководитель управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска задержан в субботу по уголовному делу о гибели людей под лавиной, сообщает пресс-служба Следственного комитета

По версии следствия, чиновник не контролировал должным образом деятельность подчиненных, не проверяя полноту сведений, содержащихся в сводке о погодных условиях. В результате местные власти не получили предупреждение о лавинной опасности.

Оперативный дежурный, получивший от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска. Его уже задержали.

В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» города Норильска 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.