НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Норильского чиновника задержали по делу о гибели людей под лавиной

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Фото: © Sibnet.ru

Руководитель управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Норильска задержан в субботу по уголовному делу о гибели людей под лавиной, сообщает пресс-служба Следственного комитета

По версии следствия, чиновник не контролировал должным образом деятельность подчиненных, не проверяя полноту сведений, содержащихся в сводке о погодных условиях. В результате местные власти не получили предупреждение о лавинной опасности.

Оперативный дежурный, получивший от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти данные в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска. Его уже задержали.

В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» города Норильска 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Тема: Сход лавины в Норильске
Дежурный диспетчерской Норильска забыл предупредить о лавине
Эксперты назвали причину смерти троих после схода лавины
Оказавшиеся на пути лавины дома в Норильске построили без разрешений
Минздрав оценил состояние выжившего после лавины подростка
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
•
Как смотреть Wink без банковской карты
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Регионы Сибири сравнили по числу уехавших
Сибирь 16.01.2021 12:45
Крещение в Новосибирске будет морозным
Сибирь 16.01.2021 06:48
Жительницу Барнаула заставляют выплатить миллионы чужих долгов
Сибирь 15.01.2021 17:02
Слетевшее с моста в Горно-Алтайске авто попало на видео
Сибирь 15.01.2021 16:16
Самое популярное
Геймер стал миллионером из-за детского увлечения
4512
Мужчин-импотентов выдала походка
4433
Турция затребовала секретную российскую технологию
3427
Путин приказал колоть вакциной всех
3245
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия передала России «досье» Навального
•
Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей
•
Шеф Пентагона зауважал российских военных
•
Российский модуль МКС «запечатали» из-за дырки
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

skalka136

эй в госдуме!!!есть возможность внести новый закон с наказанием судебных приставов за такие дела...и...