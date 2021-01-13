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Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Федеральный закон об удаленной работе вступил в силу с января 2021 года. Документ ввел нормы дистанционной занятости, легализовав новую систему взаимодействия работодателя и его подчиненных. Когда компания имеет право отправить работников на удаленку, кто устанавливает трудовой график и за какие провинности можно уволить дистанционного сотрудника?

Трудовой кодекс РФ до недавнего времени не предусматривал временной дистанционной занятости. Пандемия внесла свои коррективы — правительство оперативно подготовило поправки в документ, 8 декабря 2020 года новую редакцию закона подписал президент Владимир Путин.

Когда удаленка возможна

Закон предусматривает два сценария перевода персонала на дистанционную работу. Первый предполагает согласование с работником его нового режима. Изменения прописывают в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к документу.

С 2021 года по закону допустимы три варианта удаленки:

  • Постоянный режим на весь срок действия трудового договора
  • Временный режим на срок не более шести месяцев
  • Комбинированный режим с работой в офисе и дистанционно попеременно.

Второй сценарий перевода на дистанционный режим не требует согласия работника. Однако использовать его можно лишь в исключительных случаях. В законе прописано, что работодатель сможет вводить удаленку без согласования в ситуациях природных и техногенных катастроф, а также эпидемий.

Если удаленка вводится принудительно, вносить изменения в трудовой договор не нужно, достаточно составить нормативный акт с указанием причин и сроков нового режима работы. Сотрудников следует ознакомить с документом под роспись, а перед отправкой домой обеспечить всем необходимым для работы (например, компьютерами).

Если специфика работы не позволяет нормально выполнять трудовые функции дома, сценарий с принудительной отправкой на удаленку может быть оспорен в суде работником. Кроме этого, если сотрудник использует собственное или арендованное имущество, по новому закону работодатель обязан выплатить ему компенсацию.

Права и обязанности на удаленке

Разработчики закона уверяют, что документ максимально защищает трудовые права работников и поспособствует сохранению занятости. В частности, уволить дистанционного сотрудника тяжелее, чем обычного подчиненного в офисе.

За что могут уволить дистанционно

В новом законе указано, что работодатель может уволить дистанционного работника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. Или переехал в другую местность и больше не может выполнять трудовые функции на прежних условиях.

В отличие от обычного режима работы, на удаленке фактически нельзя наказать сотрудника за пьянство или классический прогул. При необходимости удаленного подчиненного разрешено штрафовать или лишать премии за некачественную работу. Возможность дисциплинарных взысканий должна быть четко прописана в трудовом договоре.

Как оформить больничный на удаленке

В случае болезни дистанционные работники могут отправлять работодателю серию и номер электронного бюллетеня. Если больничный листок выдали на бумаге, сотруднику придется выслать в бухгалтерию оригинал по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

На сегодня с электронными больничными листками могут работать любые организации, которые зарегистрированы на специальных сервисах электронного документооборота или в личном кабинете единой интегрированной информационной системы «Соцстрах». Электронные больничные загружают именно в эту систему.

Рабочий график на удаленке

Рабочим при «удаленке» считается время, когда человек «взаимодействует с руководством». Закон сохраняет право сотрудников быть офлайн, а его нарушение будет считаться сверхурочной работой, требующей дополнительной оплаты. Предполагается, что у работника должна быть стандартная 40-часовая рабочая неделя, если в договоре не указано иное.

Если в нормативном акте или трудовом договоре четко не прописан рабочий график сотрудника, он может самостоятельно решать, сколько часов в день тратить на выполнение своих заданий. Кроме этого, в таком случае за сотрудником остается право выбрать предпочтительный график.

Отпуск и зарплата

Дистанционный работник сохраняет право на привычный отпуск, порядок которого прописан в трудовом или коллективном договоре. Отпуск должен быть не меньше, чем при традиционных условиях: от 28 календарных дней.

В законе также указано, что перевод работника на удаленку не может быть основанием для снижения заработной платы. Если работник сразу устраивается на дистанционную работу, его зарплата должна соответствовать жалованью обычных сотрудников на аналогичной должности. 

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Топ комментариев

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))