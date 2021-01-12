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Дежурный диспетчерской Норильска забыл предупредить о лавине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Дежурный диспетчерской службы Норильска не включил в сводку данные о лавиноопасности в тот день, когда сошла лавина и погибли трое человек, следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в ночь на 9 января. Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Они отдыхали в домике под горой. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

Следователи выяснили, что специалисты центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону указали в прогнозе, что с 31 декабря по 11 января в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

Это предполагало наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры уровня снега, установку предупредительных знаков о правилах поведения в опасных зонах, своевременную расчистку дорог.

Прогноз 30 декабря направили в единую дежурно-диспетчерскую службу Норильска, но оперативный дежурный в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска информацию не включил. Оперативный дежурный задержан.

«В результате его халатных действий население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации Норильска… о лавинной опасности не предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления на территории Красноярского края не приняты», — говорится в сообщении.

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