Житель Омска выиграл в лотерею более 58 млн рублей

Житель Омска, купивший лотерейный билет в мобильном приложении, стал обладателем рекордного суперприза лотереи «Рапидо», его итоговый выигрыш составил более 58 миллионов рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

В государственной лотереи «Рапидо» в рамках 204305-го тиража 8 января был разыгран рекордный суперприз 56 617 700 рублей. Победитель из Омска отметил больше минимального количества чисел во втором поле билета, благодаря чему его выигрыш возрос до 58 117 700 рублей.

Пока мультимиллионер не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении «Столото».

По правилам лотереи «Рапидо», чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Победитель стал обладателем суперприза благодаря комбинации чисел 1, 3, 9, 20, 18, 7, 17, 5 в первом поле билета и числу 3 – во втором.

Это крупнейший выигрыш за семь лет существования лотереи «Рапидо». Второй по величине суперприз был разыгран 13 декабря 2020 года. Тогда житель Брянска выиграл более 33,5 миллиона рублей.