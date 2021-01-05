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Перечислены способствующие долголетию продукты

Источник:
РИА Новости
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Растительные продукты отличаются широким спектром полезных свойств, в том числе способствующих долголетию, доказали исследователи из Кливлендской клиники в США.

В перечень попали крестоцветные овощи, обладающие способностью выводить вредные вещества из организма. При их регулярном употреблении запускается естественный процесс самоочищения организма. Овощи уменьшают вероятность образования злокачественных опухолей и наступления преждевременной смерти.

Полезными продуктами медики называют брокколи, брюссельскую и цветную капусту, мангольд, брюкву, репу и васаби. При этом для достижения наилучшего эффекта следует употреблять по пять порций овощей в течение дня, приводит РИА Новости сообщение ученых.

Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих «блокировать» старение. По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения.

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