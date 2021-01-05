Ученые воссоздали облик скифских царя и царицы из Тувы

Сотрудники Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН восстановили, как выглядели погребенные на территории памятника Аржан-2 в Туве скифские «царь» и «царица».

Аржан-2 — это один из наиболее крупных курганов, расположенных в Долине царей Республики Тыва. Самой большой неожиданностью стало открытие в 2001 году основного «царского» захоронения, которое осталось непотревоженным благодаря своему расположению: не в центре кургана, а у его края.

В захоронении находились останки двух погребенных – мужчины и женщины, погребальное убранство которых настолько изобиловало золотыми украшениями, что тщательная фиксация их расположения позволила воссоздать и костюмы, и многие другие атрибуты царских похорон.

Например, на шее погребенного вождя некогда сверкал литой золотой обруч – гривна, которая была символом верховной власти. «Царский» наряд был украшен рельефными золотыми фигурками хищников из породы кошачьих.

Облик царей

Согласно данным исследователей Института археологии и этнографии СО РАН, скелет «царя» принадлежал мужчине возрастом 40—45 лет, ростом около 167—170 сантиметров. Особенности его зубной системы свидетельствуют о монголоидной примеси.

«Царица» же была женщиной 30—35 лет и ростом примерно 160 сантиметров. Для обоих характерна брахицефалия — относительно короткая и широкая форма головы, сообщила «Наука в Сибири».

Сотрудники Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН в Москве сначала восстановили недостающие фрагменты черепов, затем с помощью программы воспроизведения внешнего облика на основе черепа — «Алгоритм внешности» рассчитали прижизненные размеры головы до процесса лепки.

Фото: Скифский царь © «Вестник археологии, антропологии и этнографии», 2020

После реставрации и изготовления копий черепов ученые приступили к скульптурному воспроизведению внешности раннескифских «царя» и «царицы». Необходимо было восстановить прижизненный индивидуальный облик, опираясь на знания о распределении толщины мягких тканей на различных участках головы, особенности внешних черт и костных структур.

Ученым удалось сделать из малопонятного для неспециалистов биологического материала наглядные графические и скульптурные портреты для проекта «Скифское золото Долины царей Тувы» Национального музея Республики Тыва.