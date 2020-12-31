Хоккеисты дадут бесплатные мастер-классы на катке Новосибирска

Мастер-классы от хоккеистов пройдут на главном катке перед оперным театром в новогодние каникулы, сообщила пресс-служба УФКиС мэрии Новосибирска.

Сначала игрок нападения объяснит технику броска (клюшка предоставляется). Затем все желающие могут попытаться забить гол вратарю.

Опытом с горожанами поделятся представители Центра зимних видов спорта, спортивной школы «Энергия», молодежного центра «Кристальный», дружины «Северный волк» и школы №72.

Мастер-классы будут для всех желающих бесплатными. Они пройдут 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января с 12.00 до 13.00 часов. При снижении температуры до -20 градусов и ниже возможна отмена занятий.