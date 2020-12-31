Хоккеисты дадут бесплатные мастер-классы на катке Новосибирска

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Мастер-классы от хоккеистов пройдут на главном катке перед
оперным театром в новогодние каникулы, сообщила пресс-служба УФКиС мэрии
Новосибирска.
Сначала игрок нападения объяснит технику броска (клюшка
предоставляется). Затем все желающие могут попытаться забить гол вратарю.
Опытом с горожанами поделятся представители Центра зимних
видов спорта, спортивной школы «Энергия», молодежного центра «Кристальный»,
дружины «Северный волк» и школы №72.
Мастер-классы будут для всех желающих бесплатными. Они
пройдут 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января с 12.00 до 13.00 часов. При снижении
температуры до -20 градусов и ниже возможна отмена занятий.