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Ледовый городок откроется на набережной Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Традиционный городок откроется в среду на Михайловской набережной Новосибирске, вход будет стоить 300 рублей, сообщает мэрия.

В этом году тематика аттракциона — «Новогодние фантазии». Гостей встречает дворцовая входная арка, за которой открываются фантазии на зимние темы. Это персонажи зимних сказок и мультфильмов, символы нового года и предстоящих важных событий.

Аттракцион состоит из разнообразных горок, обрамленных башенными куполами, с 11 скатами. Самая большая горка — высотой 8 метров и длиной ската 70-80 метров. Детская часть аттракциона представлена лабиринтом, ледяными чашами.

Вход в ледовый городок платный: 300-350 рублей. Скидка на аттракцион предусмотрена для многодетных семей — при предъявлении удостоверения стоимость билета составит 200-250 рублей. Бесплатно посетить аттракцион могут дети младше 7 лет; воспитанники детских домов, коррекционных школ — по предварительному согласованию.

Также в этом году на Михайловской набережной рядом со сценой установлена горка для бесплатного катания. Ледовый городок будет работать с 30 декабря до марта 2021 года.

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