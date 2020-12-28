Пилот изобразил в небе шприц в честь вакцинации от COVID-19

Немецкий пилот нарисовал в небе гигантский шприц в честь начала вакцинации от коронавируса, изображение опубликовал сервис для наблюдения за самолетами FlightRadar.

Чтобы нарисовать шприц, потребовалось 1,5 часа и 200 километров полета, рассказал 20-летний пилот Сэмми Крамер газете Sudkurier. Летчик пояснил, что запрограммировал маршрут, по которому собирался лететь, в GPS-устройстве.

Целью такого полета, как объяснил Крамер, стало желание обратить внимание граждан страны на вопрос вакцинации. Однако рисунок не является призывом немедленно идти и делать прививку, объяснил пилот.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world



See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7 — Flightradar24 (@flightradar24) December 24, 2020

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще в субботу вечером. Самой первой жительницей Германии, кто получил вакцину, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт.