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Пилот изобразил в небе шприц в честь вакцинации от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий пилот нарисовал в небе гигантский шприц в честь начала вакцинации от коронавируса, изображение опубликовал сервис для наблюдения за самолетами FlightRadar.

Чтобы нарисовать шприц, потребовалось 1,5 часа и 200 километров полета, рассказал 20-летний пилот Сэмми Крамер газете Sudkurier. Летчик пояснил, что запрограммировал маршрут, по которому собирался лететь, в GPS-устройстве.

Целью такого полета, как объяснил Крамер, стало желание обратить внимание граждан страны на вопрос вакцинации. Однако рисунок не является призывом немедленно идти и делать прививку, объяснил пилот.

В воскресенье в ФРГ, как и во многих других странах ЕС, официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса, хотя первые прививки были сделаны еще в субботу вечером. Самой первой жительницей Германии, кто получил вакцину, стала 101-летняя Эдит Квойцалла из города Хальберштадт.

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