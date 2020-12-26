Новогодние подарки посчитали источником коронавируса

Новогодние подарки могут стать дополнительным каналом заражения коронавирусной инфекцией, сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По ее словам, на пластиковых и металлических поверхностях вирус SARS-CoV-2 сохраняется до трех дней. На картонных поверхностях возбудитель живет до 24 часов. Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше вирус может оставаться опасным.

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Более того, ученые ранее установили, что если зараженный предмет находится в условиях низкой температуры воздуха и высокой влажности, то вирус может сохраняться на ней пять-шесть дней. Безопасный срок «выдержки» составляет не менее недели.

Специалист посоветовала обработать купленные подарки дезинфицирующим средством. Кроме этого, аналогичную операцию следует провести, получая новогодние презенты от знакомых или родственников.