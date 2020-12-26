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Новогодние подарки посчитали источником коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Новогодние подарки могут стать дополнительным каналом заражения коронавирусной инфекцией, сообщила врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По ее словам, на пластиковых и металлических поверхностях вирус SARS-CoV-2 сохраняется до трех дней. На картонных поверхностях возбудитель живет до 24 часов. Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше вирус может оставаться опасным.

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Более того, ученые ранее установили, что если зараженный предмет находится в условиях низкой температуры воздуха и высокой влажности, то вирус может сохраняться на ней пять-шесть дней. Безопасный срок «выдержки» составляет не менее недели.

Специалист посоветовала обработать купленные подарки дезинфицирующим средством. Кроме этого, аналогичную операцию следует провести, получая новогодние презенты от знакомых или родственников.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...