Дрифт-чемпионат стартует в Красноярске

Первый этап зимнего дрифт-чемпионата «Winter Drift Battle» пройдет в Красноярске в последние выходные декабря. Участники будут гоняться без зрителей по ледяной трассе, сообщают организаторы соревнований.

Гонки состоятся 26 и 27 декабря на ледовой гоночной трассе «Красное Кольцо», бороться за победу будут около 100 пилотов. Участники будут соревноваться в мастерстве дрифта, когда нужно пройти множество поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе.

Зрителей из-за пандемии коронавируса не пустят на трассу. Трансляцию чемпионата можно посмотреть на YouTube-канале «Кольцевая гоночная трасса Красное Кольцо».