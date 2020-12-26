Дрифт-чемпионат стартует в Красноярске

Первый этап зимнего дрифт-чемпионата «Winter Drift
Battle» пройдет в Красноярске в последние выходные декабря. Участники будут
гоняться без зрителей по ледяной трассе, сообщают организаторы соревнований.
Гонки состоятся 26 и 27 декабря на ледовой гоночной трассе
«Красное Кольцо», бороться за победу будут около 100 пилотов. Участники
будут соревноваться в мастерстве дрифта, когда нужно пройти множество поворотов
на максимально возможной скорости в управляемом заносе.
Зрителей из-за пандемии коронавируса не пустят на трассу. Трансляцию чемпионата можно посмотреть на YouTube-канале «Кольцевая гоночная трасса Красное Кольцо».