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Дрифт-чемпионат стартует в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Первый этап зимнего дрифт-чемпионата «Winter Drift Battle» пройдет в Красноярске в последние выходные декабря. Участники будут гоняться без зрителей по ледяной трассе, сообщают организаторы соревнований.

Гонки состоятся 26 и 27 декабря на ледовой гоночной трассе «Красное Кольцо», бороться за победу будут около 100 пилотов. Участники будут соревноваться в мастерстве дрифта, когда нужно пройти множество поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе.

Зрителей из-за пандемии коронавируса не пустят на трассу. Трансляцию чемпионата можно посмотреть на YouTube-канале «Кольцевая гоночная трасса Красное Кольцо»

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...