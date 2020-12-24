Флотилия НЛО пролетела над Флоридой

Очевидцы сняли над побережьем Флориды в США целую флотилию НЛО, которые пролетели над океаном во время заката.

Отдыхающие на берегу внезапно заметили пять белых шаров, которые парили на огромной высоте. Время от времени таинственные объекты меняли свои размеры, а также интенсивность свечения, пишет портал UfoSightingsDaily.

Отмечается, что НЛО светились настолько ярко, что их видели за много миль от побережья. Кроме этого, они меняли высоту — один шар находился намного выше остальной четверки. После захода Солнца огни в небе пропали.



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По мнению известного уфолога Скотта Уоринга, видео доказывает существование базы пришельцев на дне океана примерно в 10 километрах от побережья. Впрочем, скептики полагают, что очевидцы могли снять запуск спутников Starlink.