Шамсутдинов произнес последнее слово

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле восьми сослуживцев в воинской части Забайкалья, произнес последнее слово в суде во вторник после прений сторон. После этого коллегия присяжных должна будет вынести вердикт, сообщила представитель пресс-службы Второго Восточного окружного военного суда.

Суд по делу срочника Рамиля Шамсутдинова начался в ноябре. Заседания проходят с участием присяжных. В понедельник завершилось судебное следствие, а во вторник стороны приступили к прениям. После этого обвиняемый произнес последнее слово, раскаявшись в содеянном.

Теперь присяжные заседатели должны будут вынести вердикт. Затем суд удалится для разрешения процессуальных вопросов уже без участия присяжных, после чего должен быть вынесен приговор.

Бывшего солдата-срочника обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По версии обвинения, 25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья. Двух тяжело ранил. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Адвокат рядового Руслан Нагиев в декабре написал на своей странице в Instagram, что Шамсутдинов должен ответить лишь за то, что он действительно совершил.

По его словам, следствие не в полной мере учло создание психотравмирующей обстановки вокруг Шамсутдинова старослужащими, систематические издевательства и унижения. Нагиев высказал мнение, что рядовой виновен в совершении преступления по статье 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта).