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Путин назвал ответственных за экологические беды «Усольехимпрома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Иркутской области

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Иркутской области о наказании виновных за накопленных экологический вред на территории бывшего «Усольехимпрома».

«Проблему (с загрязнением окружающей среды) нужно разделить на две части. Первая часть касается накопленного вреда. То, что было связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная еще с советских времен. И то, что еще не связано с деятельностью коммерческих предприятий», — ответил президент на пресс-конференции.

За накопленный с советского времени и не ликвидированный до сих пор экологический вред, по словам Путина, отвечать должно государство, в том числе органы власти как федеральные, так и региональные.

«На это мы реагировать будем. Чем раньше мы эффективно сможем этим заняться, тем лучше», — сказал глава государства.

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В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 1936 году начало работу предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лака и эмали. В 2010 предприятие обанкротилось и не ликвидировало тонны опасных химических отходов, наносивших колоссальный вред окружающей среде.

Летом губернатор области Игорь Кобзев попросил президента помочь с ликвидацией вреда. Сейчас на территории бывшего предприятия работают специалисты компании, принадлежащей Росатому. В планах демонтировать цех ртутного электролиза, и вывезти цистерны с ядовитыми химикатами, полностью очистить воду и землю.

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Топ комментариев

Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...