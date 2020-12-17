Путин назвал ответственных за экологические беды «Усольехимпрома»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Иркутской области о наказании виновных за накопленных экологический вред на территории бывшего «Усольехимпрома».

«Проблему (с загрязнением окружающей среды) нужно разделить на две части. Первая часть касается накопленного вреда. То, что было связано с деятельностью промышленных предприятий, начиная еще с советских времен. И то, что еще не связано с деятельностью коммерческих предприятий», — ответил президент на пресс-конференции.

За накопленный с советского времени и не ликвидированный до сих пор экологический вред, по словам Путина, отвечать должно государство, в том числе органы власти как федеральные, так и региональные.

«На это мы реагировать будем. Чем раньше мы эффективно сможем этим заняться, тем лучше», — сказал глава государства.

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В городе Усолье-Сибирское Иркутской области 1936 году начало работу предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода, азота, лака и эмали. В 2010 предприятие обанкротилось и не ликвидировало тонны опасных химических отходов, наносивших колоссальный вред окружающей среде.

Летом губернатор области Игорь Кобзев попросил президента помочь с ликвидацией вреда. Сейчас на территории бывшего предприятия работают специалисты компании, принадлежащей Росатому. В планах демонтировать цех ртутного электролиза, и вывезти цистерны с ядовитыми химикатами, полностью очистить воду и землю.