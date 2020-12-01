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Грязный воздух сибирских городов изменил листья берез

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Joanna Boisse / CC BY-SA 4.0

Ученые Сибирского федерального университета вместе с коллегами из других учреждений страны доказали, что загрязненный городской воздух изменил форму березовых листьев.

Пробы листьев брали в городах России с разными климатическими условиями — Назарово, Красноярск и Ачинск Красноярского края, Мирный и Якутск в Якутии, Йошкар-Ола Республики Марий Эл и Наро-Фоминск Московской области. Исследователей интересовали промышленные, административно-производственные центры, расположенные в зонах умеренно-континентального, континентального и резко континентального климата.

«В большинстве городских экотопов фиксируются значительные изменения во внешнем виде листьев, их очевидная асимметрия относительно центральной оси листа. Даже собранные в городских зонах отдыха (парках, скверах) березовые листья существенно отличаются от тех, что мы собрали в лесах, в местностях, максимально удаленных от городов», — сообщила профессор кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Галина Первышина.

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Исследователи пришли к выводу, что климатические отличия городских зон, в которых растут березы повислые, практически не влияют на здоровье деревьев, в отличие от результатов человеческой деятельности, которые поистине разрушительны.

«Строительные отходы и насыпной грунт значительно ухудшают городские почвы, а транспортные выбросы "убивают" городской воздух. И именно деревья (в нашем случае индикатором выступает берёза повислая) чутко реагируют на эти загрязнители», — продолжила исследователь.

Больше всего береза повислая страдает от близости транспортных путей. Именно в этих зонах стрессовое воздействие на растение является максимальным, что и отражается в асимметрии листьев. Кроме того, в таких условиях деревья живут гораздо меньше, чем в «свободных от человека» лесных зонах.

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vladik81

и это всего лишь ПОЛКОВНИК))) а что будет если генералов проверить?) да и не одного)

Uynachalnica

Это из-за них страна никак не может экономически обогнать запад, как нам вождь с партией указали, да...

Uynachalnica

Да ладно, сейчас всех сразу поувольняют?! Того же Диму? И как быстро можно получить вид на жительство...

Disobedient

Доброй души человек и чиновникам шапки оденет и золото из страны вывезет. Даже у турков помидоров прикупит....

Иркут 69

Трясти работающих и шарить по карманам пенсионеров - это признак надвигающегося экономического коллапса....