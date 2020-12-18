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Скандально известный каток откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/anna.tereshkova.14

Открытие катка, удивившего страну своей необычной формой, запланировано в Новосибирске на пятницу, 18 декабря, сообщило муниципальное учреждение «Стадион».

Каток заливают на площади перед Театром оперы и балета. В прошлом году форма катка развеселила горожан, напомнив им пенис. О катке даже спел песню Иван Ургант.

Площадь заливки катка составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Дата открытия может измениться – она зависит от подключения объекта к электроснабжению.

«Из новшеств – в пункте проката будет приниматься оплата банковскими картами, в два раза увеличили площадь раздевалок. В связи с пандемией коронавируса в точке проката и в раздевалках нужно будет соблюдать масочный режим. Во время работы катка будет дежурить врач», – рассказал директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет составит 80 рублей в час, для взрослых – 150 рублей в час. Вход со своими коньками будет бесплатным.

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Скандально известный каток откроют в Новосибирске
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