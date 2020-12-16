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Кузбасс разрешил новогодние корпоративы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Кафе и рестораны в Кузбассе смогут провести новогодние вечеринки — в регионе смягчен график работы общепита, сообщила пресс-служба правительства региона.

С 16 декабря по 2 января предприятия общественного питания смогут работать до часа ночи, а в новогоднюю ночь — до трех часов ночи. Также на этот период разрешается проведение банкетов и корпоративов, но в помещении должно находиться не более 50 человек. При этом также должен соблюдаться норматив — один посетитель на 4 квадратных метра площади ресторана.

«Решение принято с учетом стабильной эпидемиологической обстановки в регионе. Подчеркиваю, что ограничения смягчаются только при условии тщательного соблюдения всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — отметил губернатор региона Сергей Цивилев.

По данным на 16 декабря, в Кемеровской области за все время эпидемии COVID-19 выявлено 23685 заболевших, 20218 человек уже выздоровели. В ноябре-декабре количество выявляемых случаев в регионе снизилось с 200 до 160.

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Кузбасс разрешил новогодние корпоративы
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