Горный Алтай ввел новогодние коронавирусные ограничения

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин запретил в регионе новогодние корпоративы и другие массовые мероприятия, чтобы сдержать распространение COVID-19, сообщает правительство региона.

Такое решение было принято на заседании оперштаба.

«Решением оперштаба с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещено проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера», – сказано в сообщении.

Кроме того, Хорохордин поручил контролировать нахождение несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей или иных законных представителей во время каникул.

В республике также до конца января 2021 года продлен режим самоизоляции для жителей региона 65 лет и старше.

Ранее в Республике Алтай была ограничена вечерняя и ночная работа предприятий общественного питания – с 22:00 до 8:00 часов. Также работодателям рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем, перенеся рабочий день на субботу, 26 декабря.