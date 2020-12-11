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Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденные в женской колонии №9 в Новосибирской области сделали видеопародию на клип Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно», сообщает ГУФСИН по региону.

«Этот клип посвящается всем новогодним вечеринкам, которые мы пропустили по решению суда», — так начинается клип. В нем женщины в максимально близко повторяют клип Cream Soda & Хлеб «Плачу на техно», в котором люди в разных вычурных костюмах танцуют на балконах.

Участницы творческого коллектива «Фауст», отбывающие наказание в первом отряде исправительной колонии №9, подготовили пародию в качестве поздравительной открытки к Новому году.

Смонтировать клип помогли осужденные их кружка студии кабельного телевидения. Теперь ролик транслируется по сети кабельного телевидения учреждения.


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Новосибирские осужденные сделали видеопародию на клип «Плачу на техно»
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