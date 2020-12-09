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Обычных жителей Хакасии привьют от коронавируса в январе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 36 тысяч доз вакцины от коронавируса для населения поступят в Хакасию в январе-феврале 2021 года, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Олег Ананьевский.

В Хакасии до конца года поставят вакцину от коронавируса 700 медикам, находящимся в группе риска.

«Что касается населения региона, то массовая вакцинация от COVID-19 запланирована на 2021 год. Ожидается, что в январе-феврале в Хакасию придет вакцина в объеме 36 тысяч доз (в регионе проживают 530 тысяч человек)», — сказал Ананьевский.

За последние сутки в республике лабораторно подтверждено 180 новых случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением находятся 3,8 тысячи человек.

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