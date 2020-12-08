Новосибирская полиция проследит в соцсетях за корпоративами

Полиция проконтролирует выполнение требований к новогодним корпоративам в Новосибирской области, нарушения режима работы общепита отслеживать в соцсетях, сообщил замначальника полиции ГУ МВД по региону Юрий Золотов на заседании профильного комитета в Заксобрании области.

После введения ограничений во времени работы кафе в Новосибирской области, полицейские выявили более 100 нарушений. По словам Золотова, на период новогодних праздников будет усилен контроль за проведением корпоративов.

«Следите ли вы за социальными сетями? В сетях существуют сайты, которые открывают доступ в заведения общепита и после ноля часов. В том числе, и в центре Новосибирска. С этими ведется какая-то борьба?», — спросила депутат Елена Тырина.

МВД ведет мониторинг интернета, работают оперативные подразделения, ответил Золотов. «Ближе к Новому году мы эту работу усилим», — сказал он.

Правительство области разрешило новогодние корпоративы с рядом условий: в зале должен быть один посетитель на четыре квадратных метра, но не более 50 человек. Столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра. Корпоративы и банкеты должны завершаться не позднее 00.00 и начинаться не ранее 08.00.